Российский музыкант Сергей Шнуров присоединился к протестующим в Хабаровске 27.07.2020, 16:55

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Фото: duma.gov.ru

Он будет снимать фильм о событиях в городе.

К митингу жителей российского Хабаровска в поддержку арестованного экс-губернатора края Сергея Фургала присоединился основатель группы "Ленинград" и продюсер телеканала RTVi Сергей Шнуров. Об этом сообщает корреспондент "Сибирь.Реалии" с места событий.

Музыкант сообщил протестующим и журналистам, собравшимся перед зданием правительства, что прибыл снимать фильм о событиях в Хабаровске. По словам Шнурова, он намерен поговорить с несколькими митингующими. Шнуров опроверг сообщения о том, что его поездку оплачивал временно исполняющий обязанности губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев. Вся поездка, по словам Шнурова – инициатива руководства RTVi.

Шнуров также прошел с протестующими небольшую часть маршрута по улице Пушкина в сторону площади Ленина.

После марша по центру города на площадь перед краевым правительством вернулись около двух тысяч человек. Помимо "Дегтярев уходи", "Я Мы Сергей Фургал", люди после вчерашних задержаний скандировали также "Позор ФСБ", "20 лет – доверия нет".