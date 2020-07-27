Юрий Хащеватский: У белорусов есть шанс 1 27.07.2020, 16:53

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Юрий Хащеватский

Фото: charter97.org

Деятельность Лукашенко абсолютно тупиковая.

Известный белорусский кинорежиссер Юрий Хащеватский рассказал в интервью Youtube-каналу «Форум свободной России» о ситуации в Беларуси.

Юрий Хащеватский обращает внимание на то, что Лукашенко сам виноват в том, что люди его ненавидят:

«Больше всего преуспел в объяснении белорусам того, что происходит — Лукашенко и его власть. Его деятельность абсолютно тупиковая. Идиотская экономика, экономика халявы, экономика газовой и нефтяной иглы, привела к краху. Сейчас мы видим настоящий крах. Cтало абсолютно понятно, что Путин перекрывает краник и у властей паника», — говорит белорусский кинорежиссер.

Также Юрий Хащеватский рассказал о реальном рейтинге Лукашенко.

«После опубликования рейтинга Лукашенко, «Саша три процента» — прилипло к нему. Теперь его рейтинг только падает и люди кричат «Саша два процента», «Саша ноль процентов». О рейтинге Лукашенко мы можем услышать в магазине, в транспорте, — заявил белорусский кинорежиссер.