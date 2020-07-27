Юрий Хащеватский: У белорусов есть шанс

Юрий Хащеватский: У белорусов есть шанс1
- 27.07.2020, 16:53
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Деятельность Лукашенко абсолютно тупиковая.
Известный белорусский кинорежиссер Юрий Хащеватский рассказал в интервью Youtube-каналу «Форум свободной России» о ситуации в Беларуси.
Юрий Хащеватский обращает внимание на то, что Лукашенко сам виноват в том, что люди его ненавидят:
«Больше всего преуспел в объяснении белорусам того, что происходит — Лукашенко и его власть. Его деятельность абсолютно тупиковая. Идиотская экономика, экономика халявы, экономика газовой и нефтяной иглы, привела к краху. Сейчас мы видим настоящий крах. Cтало абсолютно понятно, что Путин перекрывает краник и у властей паника», — говорит белорусский кинорежиссер.
Также Юрий Хащеватский рассказал о реальном рейтинге Лукашенко.
«После опубликования рейтинга Лукашенко, «Саша три процента» — прилипло к нему. Теперь его рейтинг только падает и люди кричат «Саша два процента», «Саша ноль процентов». О рейтинге Лукашенко мы можем услышать в магазине, в транспорте, — заявил белорусский кинорежиссер.