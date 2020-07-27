Мирче Луческу уволился из киевского «Динамо» спустя четыре дня после назначения 27.07.2020, 17:18

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Мирчи Луческу

Фото: РИА «Новости»

Румынский специалист заявил, что всему виной — недовольство фанатов.

Бывший главный тренер донецкого «Шахтера» решил не работать в киевском клубе из-за недовольства фанатов, пишет РБК.

Главный тренер киевского «Динамо» Мирча Луческу объявил об отставке из команды спустя четыре дня после назначения. Наставник заявил об уходе в интервью изданию Gazeta Sporturilor.

«Не могу мириться с тем, что фанаты действуют против интересов клуба. К сожалению, я решил отказаться от сотрудничества с «Динамо». Благодарю семью Суркисов за оказанное доверие и приглашение, но я не могу работать в атмосфере враждебности, особенно со стороны болельщиков, чья поддержка так нужна команде», — сказал Луческу.