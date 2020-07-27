Пандемия коронавируса в мире ускоряется 1 27.07.2020, 17:33

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Глава ВОЗ созывает чрезвычайную комиссию.

Гендиректор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус заявил, что пандемия COVID-19 набирает обороты в мире. По этой причине он созывает чрезвычайную комиссию на этой неделе, пишет «Униан».

«Пандемия продолжает ускоряться», - написал глава ВОЗ. По его данным, за последние шесть недель общее число случаев удвоилось. На сегодня зарегистрировано почти 16 миллионов случаев COVID-19 и свыше 640 000 случаев смертей.

«В соответствии с требованиями международных медико-санитарных правил я собираюсь созвать чрезвычайный комитет на этой неделе, чтобы пересмотреть ситуацию с коронавирусом», - заявил он.

Гебрейесус также напомнил, что через несколько дней исполнится полгода с момента, когда ВОЗ объявила COVID-19 «чрезвычайной ситуацией для общественного здравоохранения, имеющей международное значение».

По его словам, сегодняшняя чрезвычайная ситуация является «наиболее серьезной» из всех, которые когда-либо объявлялись.

По состоянию на утро понедельника, 27 июля, в мире зарегистрировали 16 199 931 миллион случаев заболевания COVID-19, из них 647 910 - летальных.