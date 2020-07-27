Илон Маск ездит на работу на автопилоте 6 27.07.2020, 18:19

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Илон Маск

Глава Tesla рассказал об этом на встрече с инвесторами.

Илон Маск уже сам пользуется автопилотом, добираясь до работы, – об этом глава Tesla заявил во время общения с инвесторами, сообщает insideevs.ru.

Не так давно Илон Маск назвал очередной период появления полноценного автопилота Tesla: до конца 2020 года. Разговаривая с инвесторами после публикации финансовых результатов компании за второй квартал этого года, Маск объяснил, чем подкреплена его уверенность: "Я лично тестировал последнюю версию автопилота и могу сказать, что эта система лучше, чем большинство людей себе представляет, она великолепна! Я могу доехать от дома до работы, почти не вмешиваясь в работу автопилота. При этом я попадаю в разные сложные ситуации на дороге, например, объезжаю ремонт. Вот почему я так уверен в том, что полноценный автопилот заработает до конца этого года. Я фактически уже им пользуюсь".

Однако вопрос в том, что именно Маск называет "полноценным автопилотом".

Согласно общепринятой классификации Общества автомобильных инженеров, существует пять уровней автономности. Сейчас серийно производятся автопилоты третьего уровня, они в том числе стоят на Tesla. А вот то, что описал Маск, похоже на автопилот четвертого уровня: когда машина способна двигаться самостоятельно, но под контролем водителя, готового в сложных ситуациях взять управление на себя.

Существует еще и пятый класс автопилотов, когда в салоне может вообще не быть органов управления. Подразумевается, что в таком случае компьютер может справиться с любой ситуацией, с которой справляется человек: ездить в гололед и снегопад, когда не видно разметки, объезжать ямы на разбитых дорогах, быть готовым к внезапному приземлению самолета на шоссе или выезду танка из леса и прочим неочевидным событиям.

Но, судя по всему, то, что Маск называет полностью автономным автомобилем, относится скорее к четвертому, чем к пятому уровню автопилотов.