закрыть
27 июля 2020, понедельник, 19:18
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Советник Трампа по нацбезопасности заразился коронавирусом

  • 27.07.2020, 18:31
  • 1,083
Советник Трампа по нацбезопасности заразился коронавирусом
Роберт О'Брайен
Фото: AP

Об этом сообщили в Белом доме.

Советник президента США Дональда Трампа по национальной безопасности Роберт О'Брайен инфицирован коронавирусом. Сообщения агентства Bloomberg об этом подтвердили в понедельник в Белом доме.

Сообщается, что у О’Брайена болезнь протекает не в тяжёлой форме, он самоизолировался и при этом продолжает работать, передает svoboda.org.

Как отмечает Associated Press, советник Трампа стал наиболее высокопоставленным представителем администрации, заразившимся коронавирусом. Ранее вирус был выявлен у ряда сотрудников аппарата. Белый Дом заверил, что опасности заражения президента или вице-президента не было.

За всё время эпидемии коронавирусной инфекцией переболел уже ряд глав государств и правительств, в том числе президент Бразилии и глава правительства России. Все они выздоровели, наиболее тяжело болезнь протекала у британского премьера Бориса Джонсона, который несколько дней провёл в палате интенсивной терапии.

В Соединённых Штатах ежедневно выявляется более 50 тысяч новых случаев заражения, число смертей за сутки в последнее время вновь начало увеличиваться и в некоторые дни превышает тысячу. Всего за всё время эпидемии в США вирус выявили у более чем 4 миллионов 300 тысяч человек, это больше 1 процента населения страны. Умерли почти 150 тысяч. По обоим показателям США на первом месте в мире.


популярное за неделю

Мнение

Предлагаю устроить веселые проводы «трехпроцентного»
Предлагаю устроить веселые проводы «трехпроцентного»
Давайте погуляем!
Давайте погуляем!
«Борщеварка» уже дает показания
«Борщеварка» уже дает показания Ирина Халип
Три шага к свободной Беларуси
Три шага к свободной Беларуси Андрей Санников