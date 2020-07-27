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В Минске снова задержан Дмитрий Полиенко

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  • 27.07.2020, 18:44
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В Минске снова задержан Дмитрий Полиенко
Дмитрий Полиенко

На свободе он провел всего двое суток.

Сегодня днем Дмитрий Полиенко пошел «на проверку» в РУВД Первомайского района Минска. Он обязан это делать каждый понедельник, так как отбывает наказание в виде «домашней химии». Из РУВД Дмитрий успел позвонить отцу и сообщить, что арестован на 15 суток по сфабрикованному административному делу, передает пресс-служба «Европейской Беларуси».

Ранее Дмитрий был задержан 8 июня. В тот же день в квартире активиста прошел обыск в рамках дела об «оскорблении милиционера». После отбытия 17 суток ареста он вышел на свободу 25 июля.


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