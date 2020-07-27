«У нас на весь район что — одна скорая?» 10 27.07.2020, 19:25

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фото: globus.tut.by/Андрей Дыбовский

Реалии белорусской медицины.

"Позор больнице в городском посёлке Шерешево, - пишет читательница телеграм-канала “Баста!” из Пружанского района. - Мы приехали в деревню Купичи в бабушкин дом. Решили съездить на велосипеде в Шерешево в магазин, так как наш работает три дня в неделю.

Я везла свою шестилетнюю дочь на багажнике. Так получилось, что ее нога попала в колесо. Слава богу, ехал на машине мужчина, он нас отвез в больницу. По приезду туда мы дергали все двери, но они были закрыты. У ребенка опухла нога, шла сильно кровь, я начала просто кричать. Вышла медсестра, неторопливо подошла, хотя слышала что ребёнок от боли просто орал. Завела нас на второй этаж, позвала другую медсестру, та сказала что ничем помочь не может.

Я просила у неё хотя бы обработать рану и перебинтовать, на что она ответила что бинтов у нее нет, все ушли на какие-то марли или маски. Спросила где скорая, скорой тоже не было, сказали ехать домой и вызывать скорую из Пружан.

До деревни нас подбросил еще один случайный водитель, огромное ему спасибо. Вызвали скорую именно в Купичи. Приехала.

У нас на весь район что - одна скорая? Ведь может всякое случиться, и просто к одному человеку она приедет когда уже не нужна будет помощь. И почему в больнице нет бинтов? Почему нет специальной аптечки для оказания первой помощи?"

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