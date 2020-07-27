Ежедневный сигнал перемен 27.07.2020, 19:29

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Автомобилисты, велосипедисты и пешеходы ежедневно приближают «час Х».

В Беларуси десятки тысяч человек выходят на акции в поддержку перемен. В это же время, продолжается Флешмоб солидарности в 19:00 в разных формах: люди шумят на балконах, громко включают музыку, устраивает вело- и автопробеги.

Выходят на улицу и просто гуляют по своему району. Приглашают друзей, родственников, соседей делать то же самое.

Таким образом белорусы проявляют солидарность с политзаключенными и сторонниками перемен. Продолжается и волна международной солидарности.

19:00 Солидарность с Беларусью в Вильнюсе. В акции приняли участие члены Сейма Литвы и евродепутаты. Ačiū!

19:00 Посмотрите, как классно сегодня было во время Флешмоба солидарности в минском микрорайоне Веснянка. Музыка из нескольких домов и флаг из окна в знак поддержки ✊

19:00 Борисов, Брест, Гомель, Орша 🔥

19:00 Поем всей семьей ❤️

19:00 Привет из Березино, где прямо сейчас проходит пикет в поддержку Светланы Тихановской ✊

19:00 Фото и видео из Минского района 👍

19:00 Первые фото из Минска! ✊