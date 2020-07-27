«Белавиа» продлила приостановку рейсов в Россию до 7 августа 2 27.07.2020, 19:45

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Россия закрыла границу с Беларусью 30 марта.

Белорусский авиаперевозчик «Белавиа» продлил приостановку полетов в Россию до 7 августа. Об этом сообщается на сайте компании.

«В связи с приостановкой международных авиационных перевозок в ряде стран из-за ситуации с коронавирусом авиакомпания «Белавиа» продлевает приостановку выполнение полетов <...> во все пункты России по 7 августа (Краснодар, Сочи по 15 августа)», — говорится в сообщении.

Россия закрыла границу с Беларусью 30 марта из-за эпидемии коронавирусной инфекции. Ограничения не распространялись на российских дипломатов, сотрудников представительств России при международных организациях, работников Постоянного комитета «союзного государства» и членов их семей, а также граждан, которые заняты в международном автомобильном, речном или железнодорожном сообщении.

24 июля пресс-служба белорусского Министерства транспорта и коммуникаций сообщила, что Россия пока не дала согласие на предложение возобновить регулярное авиасообщение с Беларусью. В ведомстве отметили, что департамент по авиации направил в Росавиацию письмо с соответствующим предложением, и вопрос находится на стадии проработки.