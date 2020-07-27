Реальный размер пенсий вновь снизился 10 27.07.2020, 20:23

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Лукашенковское «повышение» пенсий в действии.

Реальный размер пенсий после майского роста на 0,2% к предыдущему месяцу вновь снизился в июне — на 0,2%, свидетельствуют данные Белстата, передает naviny.by.

До мая пенсии снижались восемь месяцев подряд, в том числе в январе 2020 года — на 0,9%, в феврале — на 0,7%, марте — на 0,9%, апреле — на 0,6%.

В органах по труду, занятости и социальной защите в июне 2020 года на учете состояло 2 млн 515,3 тыс. пенсионеров. Средний размер назначенных им пенсий составил 433,3 рубля (месяцем ранее — столько же), что в 2,3 раза превысило официальный бюджет прожиточного минимума для этой категории населения и составило 34,7% средней зарплаты.

Средний размер пенсии по возрасту в июне, как и в мае, составил 447,6 рубля, по инвалидности — 389,8 рубля (+50 копеек), по случаю потери кормильца — 295,4 рубля (без изменений), социальной пенсии — 228,4 рубля (без изменений).