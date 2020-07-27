Курс биткоина перевалил за $10 тысяч 27.07.2020, 20:47

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Цена криптовалюты достигла двухмесячного максимума.

Котировки контрактов на покупку биткоинов в августе в ходе электронных торгов на CME в понедельник, 27 июля 2020 г., поднялись до $10,56 тыс. за одну монету виртуальной криптовалюты, передает korrespondent.net.

Торговая сессия завершилась на отметке $10,333 тыс., что на 4,5% выше уровня предыдущего дня. Таким образом цена биткоина достигла двухмесячного максимума.

По мнению ряда инвестиционных аналитиков, подорожание биткоина связано с поиском альтернативы вложениям в акции, которое становится непривлекательным для инвесторов на фоне продолжающейся эпидемии COVID-19.

Напомним, в предыдущий раз стоимость биткоина превысила отметку в $10 тыс в феврале 2020 года, когда максимальная стоимость криптовалюты на бирже Bitstamp достигла $10179.