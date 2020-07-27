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«Саша, у тебя нет шансов»

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  • 27.07.2020, 21:09
  • 4,584
«Саша, у тебя нет шансов»
Фото: «Наша Ніва»

Нас — 97%!

"Саша, у тебя нет шансов, — пишет читатель телеграм-канала “Баста!”. — Ты думаешь, что у тебя всё под контролем. Что все участковые комиссии и наблюдатели - твои люди. Но нет, это не так.

Мой отец, занимая руководящую должность в одной из государственных организаций в деревне, был назначен наблюдателем на участок, сам того не зная. Я его уговаривал до этого собрать 10 подписей и податься самому, а оказалось, что за него сами решили.

Они думают, что он будет наблюдать "как нужно". А он будет наблюдать, как хочет народ. И фиксировать все нарушения. Он никогда за эту власть не голосовал. Я уверен, что таких примеров очень много. Нас — 97%! Саша, уходи, пока не поздно!"

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