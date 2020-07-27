Бегство 2 27.07.2020, 21:21

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Алексей Мельников

События в Хабаровске – крах путинизма.

За почти три недели протестов в Хабаровском крае вся страна, наверное, запомнила, как выглядит флаг края - голубая и белая полосы со врезанным в них зеленым треугольником.

На последней самой массовой акции в субботу флагов стало больше, появились шарики краевых цветов. Это был ответ на навязывание из Москвы руководителя, на отказ вести диалог с людьми, на замалчивание московскими телеканалами происходящего на Дальнем Востоке, на шельмование выступлений.

Это породило ответную реакцию – раз вы считаете, что нас нет, то – вот мы. Нас много, мы пришли сами. И вот он - наш символ, наш флаг. Он над нашими головами – смотрите.

Хабаровский край – первый регион в России, где мы имеем явно выраженный всплеск политического сознания, смысл которого – пересмотр отношений с Москвой. Цели здесь далеки от сепаратизма – это необходимость признания Москвой права людей самим выбирать себе власти, которые будут заниматься решением, прежде всего, социальных проблем и будут это делать, слушая людей, являясь их представителями.

Хабаровский край - особый случай и, учитывая то, что там происходит, Москва должны была начать срочный пересмотр отношений с краем, фактическое наделение его дополнительными правами и возможностями. Нужно использовать этот пример как модель для практической отработки новой, образованной как федерация, России. Такой России никогда не существовало, а ее начатки, несовершенные наброски, были уничтожены Путиным в ходе начатого им государственного переворота – в сентябре 2004 года, во время трагедии Беслана, когда он объявил, что собирается лишить людей права выбора губернаторов.

Очевидно, что за 16 лет путинская вертикализация показала неэффективность, неспособность обеспечить рост уровня жизни людей, соблюдение их интересов. В этом смысле события в Хабаровске – крах путинизма.

Нужна новая модель.

Но что же в Москве?

Символический жест – вместо того, чтобы отложить все дела, немедленно приехать в Хабаровск, Комсомольск-на-Амуре, другие города края, выслушать людей, диктатор едет смотреть на морской парад в Санкт-Петербурге. В который раз, показывая не только то, что мнение десятков тысяч людей для него ничто, но и демонстрируя нежелание заниматься одним из главных политических вопросов страны, в которой он присвоил себе власть.

Вместо главного творца хабаровских протестов – Путина, в регион отправлены банный клоун, а теперь еще и матерный клоун. Нате вам ответ Москвы.

Возможно, что сегодня проходит важная историческая развилка, упускается шанс для начала мирного, правового обновления российского государства.

Так или иначе, события в Хабаровском крае, как до этого московские протесты, показывают, что страна сдвинулась с места. Чем бы ни закончились мирные, правовые шествия и митинги на Дальнем Востоке, - они показывают, что необходимы изменения, жить дальше как раньше, становится невозможно.

Между прочим, протесты в Хабаровском крае показывают, насколько ложной повесткой дня для России были "поправки в Конституцию". Их главная цель – законсервировать нынешнюю систему правления, обосновать ее охранительной идеологией – никому, кроме московского начальства, - не интересны. Не дают они ответа на главные вопросы страны. А хабаровские протесты дают.

Маленький человек в штатском, окруженный ослепительными белыми мундирами, стоял на берегу Невы, в "бандитском Петербурге". Он приехал на родину сегодняшней московской власти, так и не сумевшей избавиться ни в деятельном, ни в личном плане от уголовного прошлого питерских 90-х.

Он смотрел бесцветными глазами на шедшие мимо военные суда, нарочно повернувшись спиной к огромной, сложной державе, закипающей гневом, ворчащей, недовольной, встающей в рост, ищущей ответов. Он считает, что страна будет смотреть сквозь него на его тщеславные парады, но страна видит лишь его усталую спину.

Алексей Мельников, Livejournal