Профсоюзы Бразилии подали иск против президента в уголовный суд в Гааге 2 27.07.2020, 21:49

Жаир Болсонару

Фото: REUTERS/Adriano Machado

Власти не выполняли меры по защите населения от распространения коронавируса, считают авторы иска.

Бразильские профсоюзы подали иск против президента Жаира Болсонару в Международный уголовный суд в Гааге. Они обвиняют главу государства в нарушениях прав человека во время пандемии COVID-19, пишет издание Estado de São Paulo в понедельник, 27 июля, передает DW.

Власти не выполняли меры по защите населения от распространения инфекции, тем самым осознанно поставив под угрозу жизни сограждан, включая медиков, следует из искового заявления. Подобная позиция идет вразрез с указаниями Всемирной организации здравоохранения, считают авторы документа.

Свыше 150 епископов критикуют некомпетентность бразильских властей

Между тем, более сотни представителей католической церкви Бразилии также осудили антикоронавирусную политику властей. Действия президента и правительства по борьбе с распространением инфекции некомпетентны, говорится в письме, подписанном 152 епископами. По их словам, Бразилия переживает один из тяжелейших моментов в своей истории из-за пандемии и вызванного ей экономического кризиса, а в обществе и без того присутствует неравенство, несправедливость и склонность к насилию. Подобная ситуация не допускает безразличного отношения, уверены авторы письма.

Жаир Болсонару неоднократно отрицал серьезность заболевания и называл COVID-19 "легким гриппом". Позднее инфекцию обнаружили и у него.