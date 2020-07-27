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Профсоюзы Бразилии подали иск против президента в уголовный суд в Гааге

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  • 27.07.2020, 21:49
Профсоюзы Бразилии подали иск против президента в уголовный суд в Гааге
Жаир Болсонару
Фото: REUTERS/Adriano Machado

Власти не выполняли меры по защите населения от распространения коронавируса, считают авторы иска.

Бразильские профсоюзы подали иск против президента Жаира Болсонару в Международный уголовный суд в Гааге. Они обвиняют главу государства в нарушениях прав человека во время пандемии COVID-19, пишет издание Estado de São Paulo в понедельник, 27 июля, передает DW.

Власти не выполняли меры по защите населения от распространения инфекции, тем самым осознанно поставив под угрозу жизни сограждан, включая медиков, следует из искового заявления. Подобная позиция идет вразрез с указаниями Всемирной организации здравоохранения, считают авторы документа.

Свыше 150 епископов критикуют некомпетентность бразильских властей

Между тем, более сотни представителей католической церкви Бразилии также осудили антикоронавирусную политику властей. Действия президента и правительства по борьбе с распространением инфекции некомпетентны, говорится в письме, подписанном 152 епископами. По их словам, Бразилия переживает один из тяжелейших моментов в своей истории из-за пандемии и вызванного ей экономического кризиса, а в обществе и без того присутствует неравенство, несправедливость и склонность к насилию. Подобная ситуация не допускает безразличного отношения, уверены авторы письма.

Жаир Болсонару неоднократно отрицал серьезность заболевания и называл COVID-19 "легким гриппом". Позднее инфекцию обнаружили и у него.


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