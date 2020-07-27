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Ученые научились превращать арбузы в топливо

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  • 27.07.2020, 22:15
Ученые научились превращать арбузы в топливо

Для этого используются определенные сорта фрукта.

Как стало известно, израильские ученые научились превращать арбузы в топливо - таким образом специалисты намерены помочь в сокращении зависимости от более привычных ископаемых видов топлива, пишет ferra.ru.

При производстве биотоплива эксперты используют определенный сорт арбуза, который называется малалийским. В основном его плоды выращиваются ради семян - остальные части фрукта чаще всего выбрасываются из-за непригодности к пище.

В результате десятков опытов, ученые выяснили, что на основе мякоти и кожура данного вида арбуза можно наладить эффективное производство биоэтанола, который в свою очередь крайне полезен в качестве альтернативного топлива. Не стоит при этом забывать, что из биоэтанола также можно производить и лекарственные средства, такие как препараты для дезинфекции, особенно актуальные во время пандемии коронавируса.


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