В Вильнюсе прошел «Балтийский путь» в поддержку белорусов 27.07.2020, 22:27

В акции приняли участие члены Сейма Литвы и евродепутаты.

Вечером 27 июля — в тридцатую годовщину со дня провозглашения суверенитета Беларуси от СССР, в Вильнюсе прошла акция «Балтийский путь» в поддержку белорусов, стремящихся к демократическим переменам, сообщает корреспондент Charter97.org из Вильнюса.

На акции выступили некоторые литовские политики.

«30 лет назад Беларусь подписала декларацию о суверенитете от СССР. Однако шанс не был использован. Сейчас у Беларуси есть еще один шанс — спустя 30 лет. А мы как соседи, понимающие белорусский народ, его историю и культуру, всегда будем вместе. Выборы при Лукашенко — это не выборы, это нужно понимать. Будем вместе с теми белорусами, которые хотят перемен сейчас — потому что нового шанса может и не быть», — сказал евродепутат от Литвы и спецдокладчик Европарламента по Беларуси Пятрас Ауштрявичюс.

Экс-премьер Литвы Андрюс Кубилюс рассказал, что нынешняя Беларусь напоминает ему Литву в конце 80-ых годов, когда в стране зарождалось движение «Саюдис».

«Сегодня то, что делает режим, совершенно неприемлемо. Политические заключенные должны быть освобождены, и мы громко требуем этого в Европарламенте. 9 августа — это будут не выборы, так как основные кандидаты сидят в тюрьме. Но у белорусов есть возможность вернуть честные выборы. И это то, о чем говорит на данный момент основная оппозиционная кандидат Светлана Тихановская, которая открыто говорит, что проведет новые выборы. Желаю удачи трем смелым белорусским женщинам. Жыве Беларусь», — сказал Кубилюс.

Депутат Сейма Литвы Эммануэлис Зингерис назвал Лукашенко типичным советским бюрократом времен Брежнева. «Этот бюрократ согласился на российскую АЭС на территории Беларуси, и эта АЭС небезопасна. И этот советский режим продолжает существовать в Минске и Москве. Евросоюз должен ввести санкции против лукашенковского режима», — заявил Зингерис.

После выступлений политиков участники акции встали в живую цепь, скандируя «Жыве Беларусь!».