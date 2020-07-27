«Все гуще становится народный марш»
- 27.07.2020, 22:34
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Шнуров посвятил стихотворение митингующим в Хабаровске.
Известный музыкант, лидер рок-группы «Ленинград», а с недавнего времени еще политик и продюсер RTVI Сергей Шнуров прилетел в Хабаровск, где уже больше двух недель проходят стихийные митинги из-за ареста губернатора Сергея Фургала. Шнуров собирается пообщаться с протестующим и снять о них фильм. В своем аккаунте в Instagram он опубликовал фотографию из Хабаровска и стихотворение, посвященное последним событиям в городе.
«Кто тут начальник? Чай, не
Любой, кто сверху спущен.
За выбор свой хабаровчане
Идут по улицам. Все гуще
Становится народный марш.
Кто тут совсем дурак набитый?
Неужто всё это наймиты?
В Москве их голос слышен аж!
Колонна все мощнее шла.
Они не просят и не молят,
Они хотят, чтобы дошла
До всех ушей народа воля.
И нет задачи взять взаймы,
Нет, не у них сползает крыша.
„Мы не тупы, тупы не мы!“
А те, кто их не хочет слышать», — написал Шнуров.
Стихийные митинги и шествия в поддержку арестованного по обвинению в якобы организации убийств 15-летней давности Сергея Фургала и против назначения врио губернатора Хабаровского края Михаила Дегтярева проходят с 11 июля. Также протестующие требуют отставки президента РФ Владимира Путина.