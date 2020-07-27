«Все гуще становится народный марш» 27.07.2020, 22:34

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ФОТО: ДМИТРИЙ МОРГУЛИС/ТАСС

Шнуров посвятил стихотворение митингующим в Хабаровске.

Известный музыкант, лидер рок-группы «Ленинград», а с недавнего времени еще политик и продюсер RTVI Сергей Шнуров прилетел в Хабаровск, где уже больше двух недель проходят стихийные митинги из-за ареста губернатора Сергея Фургала. Шнуров собирается пообщаться с протестующим и снять о них фильм. В своем аккаунте в Instagram он опубликовал фотографию из Хабаровска и стихотворение, посвященное последним событиям в городе.

«Кто тут начальник? Чай, не

Любой, кто сверху спущен.

За выбор свой хабаровчане

Идут по улицам. Все гуще

Становится народный марш.

Кто тут совсем дурак набитый?

Неужто всё это наймиты?

В Москве их голос слышен аж!

Колонна все мощнее шла.

Они не просят и не молят,

Они хотят, чтобы дошла

До всех ушей народа воля.

И нет задачи взять взаймы,

Нет, не у них сползает крыша.

„Мы не тупы, тупы не мы!“

А те, кто их не хочет слышать», — написал Шнуров.

Стихийные митинги и шествия в поддержку арестованного по обвинению в якобы организации убийств 15-летней давности Сергея Фургала и против назначения врио губернатора Хабаровского края Михаила Дегтярева проходят с 11 июля. Также протестующие требуют отставки президента РФ Владимира Путина.