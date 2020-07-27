Завтра Светлана Тихановская выступит по телевидению 27.07.2020, 23:01

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Светлана Тихановская

Фото: Getty Images

Начало - в 18:00.

Завтра кандидат в президенты Беларуси Светлана Тихановская во второй и последний раз обратится к избирателям по телевидению на канале «Беларусь 1». Начало выступления кандидата в президенты - в 18:00.

«Мы видим, как каждый день телеэфир принадлежит одному кандидату, а другим при этом выделен час на всю кампанию.

Наша с вами цель - 28 июля в 18:00 собрать у телеэкранов все свое окружение, особенно старшее поколение!» - говорится в сообщении телеграм-канала «Страна для жизни».