Пинчане о Светлане Тихановской: Светлый луч в темном царстве 1 28.07.2020, 7:47

1,028

Фото: media-polesye.by

Как проходил многотысячный митинг в «столице Полесья».

Тысячи пинчан пришли в воскресенье в городской парк, чтобы поддержать кандидата в президенты Республики Беларусь Светлану Тихановскую, которая включилась в борьбу президентский пост вместо своего мужа Сергея Тихановского, оказавшего в следственном изоляторе в результате гнусной провокации в Гродно, пишет media-polesye.by.

Пинчане требовали свободу для всех политзаключенных, призывали друг друга перестать бояться, дружно исполняли песню «Муры», ставшую гимном протестного движения и надеждой на перемены в стране.