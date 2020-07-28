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Пинчане о Светлане Тихановской: Светлый луч в темном царстве

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  • 28.07.2020, 7:47
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Пинчане о Светлане Тихановской: Светлый луч в темном царстве
Фото: media-polesye.by

Как проходил многотысячный митинг в «столице Полесья».

Тысячи пинчан пришли в воскресенье в городской парк, чтобы поддержать кандидата в президенты Республики Беларусь Светлану Тихановскую, которая включилась в борьбу президентский пост вместо своего мужа Сергея Тихановского, оказавшего в следственном изоляторе в результате гнусной провокации в Гродно, пишет media-polesye.by.

Пинчане требовали свободу для всех политзаключенных, призывали друг друга перестать бояться, дружно исполняли песню «Муры», ставшую гимном протестного движения и надеждой на перемены в стране.


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