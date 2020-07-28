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Минчанка: «Партизаним» в своем районе вместе с сестрой

  • 28.07.2020, 8:04
Минчанка: «Партизаним» в своем районе вместе с сестрой

Белоруска рассказала о пробуждении людей.

Телеграм-канал "Баста!" опубликовал письмо читательницы, которая ежедневно расклеивает протестные листовки в минском микрорайоне Зеленый луг.

"Сама печатаю и расклеиваю листовки в минском микрорайоне Зеленый луг, - пишет читательница. - В подъезде на доске объявлений висят месяц, все читают, никто не снимает. Соседям-пенсионерам в ящики тоже бросаю листовки.

Мне и моей сестре, с которой мы "партизаним", - за 45 лет. Раньше мы выходили на "Марш тунеядцев", в те времена огорчало, что народ спит. Сейчас очень рады, что люди проснулись".

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