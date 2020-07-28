Эксперимент Эрдогана: Турция начнет выпуск электромобилей 28.07.2020, 8:06

Фото: R. Nacati Aslim

Цель - миллион авто за 15 лет.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган уже давно лелеет мечту о создании национального автомобильного бренда. В то время как иностранные автоконцерны, развернувшие производство на территории Турции, страдают от резкого сокращения спроса на свою продукцию из-за пандемии коронавируса, Эрдоган не собирается оказываться от своих планов, передает dw.com.

18 июля в провинции Бурса на северо-западе страны состоялась церемония закладки фундамента первого в Турции отечественного автозавода по производству электромобилей. Их выпуском будет заниматься консорциум TOGG, созданный при участии пяти турецких компаний в 2018 году. Ожидается, что завод построят всего за 18 месяцев и первый серийный электромобиль - электрокроссовер сегмента SUV C - сойдет с конвейера уже в конце 2022 года.

Цель - 1 млн авто за 15 лет

По словам гендиректора TOGG Гюркана Каракаша, более половины комплектующих деталей для нового электрокара будут произведены в самой Турции.

В ближайшие годы этот показатель планируется увеличить до 68 процентов. Несмотря на значительное ухудшение экономической ситуации в стране на фоне пандемии, президент Турции намерен во что бы то ни стало претворить свои планы в жизнь, не пожалев на это денег из госказны.

До конца 2035 года TOGG планирует произвести более 1 млн автомобилей. В компании надеются, что их выпуск будет приносить турецкой экономике ежегодную прибыль в размере 50 млрд долларов. Между тем турецкие власти уже пообещали закупить 30 000 новых авто для госучреждений.

Кто будет покупать турецкие авто?

Однако удастся ли турецкому электромобилю действительно окупить инвестиции? Многие эксперты выражают сомнения на это счет. Как поясняет профессор Университета Едитепе в Стамбуле Вейсел Улусой, планы Эрдогана продиктованы не столько коммерческими соображениями, сколько его националистическим курсом. Еще в ноябре 2017 года президент назвал отсутствие у Турции отечественного автомобиля "позором".

При этом основная сложность заключается не в самом производстве электромобиля, а в том, чтобы он смог удовлетворить спрос на легковые авто жителей страны с разным уровнем доходов, отмечает Вейсел Улусой. На его взгляд, государственная поддержка будет играть при этом решающую роль. Только при наличии программы субсидирования TOGG сможет составить конкуренцию иностранным автоконцернам, уже зарекомендовавшим себя на внутреннем рынке, отмечает эксперт.

Вплоть до рекордного обвала курса турецкой лиры в августе 2018 года на долю импорта приходилось около 60 процентов продаж легковых автомобилей в этой стране. Во время пандемии COVID-19 этот показатель снизился до 40 процентов. "Новость о выпуске отечественного авто вызвала у всех восторг, однако когда дело доходит до принятия решения о покупке конкретной машины, возникают проблемы. Турки отдают предпочтение зарубежным брендам. Турецких покупателей еще нужно будет убедить в высоком качестве нового продукта", - поясняет глава турецкой Ассоциации производителей автомобильных запчастей Альпер Канка.

Рискованный эксперимент

Ситуацию осложняет еще и то, что Эрдоган запускает свой проект в крайне неблагоприятный момент. В последние четверть века Турция стала крупным экспортером легковых автомобилей: на ее территории охотно развернули производство такие иностранные компании, как Toyota, Ford, Renault, Fiat, Honda, Hyundai.

Однако из-за кризиса, вызванного пандемией COVID-19, мировой спрос на автомобили резко упал. По данным Ассоциации европейских производителей автомобилей (ACEA), только в Европе этот показатель снизился на 38 процентов.

А в период, когда из-за введенного турецкими властями карантина иностранные компании были вынуждены приостановить выпуск своей продукции, объемы экспорта автомобилей из Турции упал на треть.

Альпер Канка ожидает, что в целом за 2020 год экспорт произведенных в стране авто сократится на 20 процентов, в результате чего Турция недосчитается примерно 6 млрд долларов. Тем не менее он предполагает, что развитие отечественного автопрома благоприятно повлияет на турецкую экономику в долгосрочной перспективе. В частности, это позволит местным компаниям получить необходимые знания и навыки для создания электрокаров, а также будет способствовать росту популярности электромобилей в целом, резюмирует Канка.