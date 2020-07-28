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Посол России в Беларуси предложил провести «инвентаризацию» интеграционных дорожных карт

  • 28.07.2020, 8:11
Посол России в Беларуси предложил провести «инвентаризацию» интеграционных дорожных карт
Дмитрий Мезенцев
Фото: Илья Питалев

По словам Мезенцева, стратегия интеграции была представлена Путину и Лукашенко.

России и Беларуси необходимо провести «инвентаризацию» интеграционных дорожных карт. Об этом заявил в понедельник журналистам посол РФ в Беларуси Дмитрий Мезенцев, сообщает tut.by.

— Переговоры, которые провели [премьер-министр РФ] Михаил Владимирович Мишустин и [премьер-министр Беларуси] Роман Александрович Головченко в Москве 14 июля и в Минске 17 июля, подтверждают взаимную высокую заинтересованность сторон. Вопрос в том, что надо садиться за стол переговоров и разговаривать, вести инвентаризацию интеграционных дорожных карт и видеть реальную перспективу, — отметил посол.

Мезенцев считает, что в этом направлении надо «проявлять волю, напористость», действовать «без опаски и излишней и ненужной политизации интеграционной работы «cоюзного государства».

— Единая промышленная, сельскохозяйственная политика, налоговая политика, единая политика проведения научных исследований, прикладных разработок — это может быть важнейшим конкурентным преимуществом для двух стран, — сказал посол.

По словам Мезенцева, стратегия [интеграции] была проговорена и представлена Путину и Лукашенко.

— Практически все было согласовано, нужно к этому возвращаться, проводить инвентаризацию этих сроков, еще раз передоговариваться и идти вперед, — подчеркнул он.

Дипломат отметил, что ему неизвестно о том, сохраняются ли планы создания наднациональных органов в рамках «союзного государства».

— В этом обновленном пакете я не слышал, чтобы кто-то поднимал тему наднациональных органов. Давайте мы займемся экономической интеграцией, посмотрим внимательно на потенциал «союзного договора», предъявим результаты договоренностей, предъявим первые итоги совместной практической работы. Я думаю, что тот пакет дорожных карт, по абсолютному большинству которых достигнуты реальные договоренности, часть из которых требует доработки, — это огромный потенциал, который на этом этапе, на мой взгляд, дополнений не требует, — добавил посол.


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