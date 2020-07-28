Александр Невзоров: Отчаявшийся тиран выглядит жалко 18 28.07.2020, 8:22

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Суета Лукашенко — это уже совсем антисанитарное зрелище.

Российский публицист Александр Невзоров в своей передаче «Наповал #6» высказался о выборах в Беларуси и о том, кого ему действительно жалко в данной ситуации.

— В Беларуси повышается градус надежд и безнадеги. Но сперва об обстановочке. Глава ЦИК Беларуси призвала членов ЦИК досидеть время до выборов в норах и дуплах, закопавшись, отключив проклятый интернет, а еще лучше ослепиться и пробить себе барабанные перепонки, чтобы ничего не видеть и ничего не слышать, что про них пишут и говорят…

Что только не приходит в голову Григорьевича с перепугу!..

Но по-настоящему во всей этой истории мне жалко Колю Лукашенко. Знаете, что с недавних пор, увлекшись игрой в белорусскую великую династию Лукашенок, Григорьевич повсюду таскает парня с собой, и периодически мы видим и лицо и глаза мальчишки, который все понимает и которому мучительно стыдно и больно. И это заметно. Его возраст обязывает его даже и невольно острее прочитывать современность и изменение настроений и безнадежность мерзкой папиной суеты.

Ведь любые выборы – это пусть и извращенная, но все-таки форма объяснения в любви. Выдавливать из народа удушением, выбивать дубинами такое признание в любви к себе – это худшая форма досуга для отчаявшегося тирана. Худшая – потому что обрекает тирана выглядеть жалко, а жалкий тиран – это уже совсем антисанитарное зрелище. Особенно для его сына.