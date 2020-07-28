Ученые выдвинули новую сенсационную теорию возникновения Земли 7 28.07.2020, 7:45

2,307

Датские физики считают, что наша планета сформировалась гораздо быстрее, чем считалось.

На заре существования Солнечной системы формирование Земли могло занять намного меньше времени, чем принято считать. Согласно новому исследованию, на это могло потребоваться лишь пять миллионов лет. Это в несколько раз меньше, чем принято считать, пишет nv.ua.

И эти данные намного важнее, чем может показаться на первый взгляд.

Такую теорию выдвинула группа ученых из Копенгагенского университета Дании.

Исследователи обратили внимание на тот факт, что наша планета содержит в своем составе гораздо меньше изотопа железа, чем другие тела Солнечной системы. Получается, что если бы Земля существовала дольше, как принято считать, то с ней столкнулось бы гораздо больше метеоритов, что в свою очередь повысило бы содержание изотопов железа в земной коре.

Новая гипотеза позволяет делать далеко идущие предположения относительно происхождения жизни на Земле.

«Вода в таком случае может быть просто побочным продуктом процесса», — считает космохимик Мартин Биззаро.

Кроме того, по его словам, в случае верности теории человечество сможет обнаружить другие планеты с жизнью.

Однако современной науке точно неизвестно, как на самом деле формировалась Земля. Разделяемая большинством астрономов теория гласит, что космическая пыль и метеориты, притянутые Солнцем, образовали протопланетный диск вокруг звезды. Из этого диска затем и сформировались планеты Солнечной системы.