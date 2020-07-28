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Временная президент Боливии вылечилась от коронавируса

  • 28.07.2020, 8:54
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Временная президент Боливии вылечилась от коронавируса
Жанин Аньес

Жанин Аньес самоизолировалась и перешла на удаленную работу после положительного результата.

Временно исполняющая обязанности президента Боливии Жанин Аньес заявила, что вылечилась от коронавируса, сообщает nv.ua.

«Благодарю от всего сердца за любовь и поддержку во время моей коронавирусной болезни. Я выписалась и возвращаюсь к нормальной работе. Боливийцы — замечательная семья. Мы будем двигаться вперед», — написала Аньес на своей странице в Twitter.

Напомним, что Аньес сообщила о своей болезни 9 июля. Она сдала тест в связи со значительным количеством случаев инфицирования среди боливийских чиновников, а когда получила положительный результат, самоизолировалась и перешла на удаленную работу.

С начала вспышки в Боливии зарегистрировали почти 69,5 тысяч случаев заражения COVID-19. Более 2,5 тысячи пациентов умерли от осложнений заболевания, тогда как более 21 тысячи — вылечились.


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