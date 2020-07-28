Временная президент Боливии вылечилась от коронавируса
- 28.07.2020, 8:54
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Жанин Аньес самоизолировалась и перешла на удаленную работу после положительного результата.
Временно исполняющая обязанности президента Боливии Жанин Аньес заявила, что вылечилась от коронавируса, сообщает nv.ua.
«Благодарю от всего сердца за любовь и поддержку во время моей коронавирусной болезни. Я выписалась и возвращаюсь к нормальной работе. Боливийцы — замечательная семья. Мы будем двигаться вперед», — написала Аньес на своей странице в Twitter.
Gracias de todo corazón por el cariño y apoyo durante mi enfermedad de coronavirus. He sido dada de alta, y vuelvo al trabajo normal. Sus muestras de cariño me dieron fuerzas para seguir adelante. Los bolivianos somos una gran familia. Vamos a salir adelante.— Jeanine Añez Chavez (@JeanineAnez) July 27, 2020
Напомним, что Аньес сообщила о своей болезни 9 июля. Она сдала тест в связи со значительным количеством случаев инфицирования среди боливийских чиновников, а когда получила положительный результат, самоизолировалась и перешла на удаленную работу.
С начала вспышки в Боливии зарегистрировали почти 69,5 тысяч случаев заражения COVID-19. Более 2,5 тысячи пациентов умерли от осложнений заболевания, тогда как более 21 тысячи — вылечились.