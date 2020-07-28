Ученые рассказали, где на Земле прямо сейчас рождаются новые континенты 28.07.2020, 8:36

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В этих местах происходит бурная переплавка мантии планеты.

Континенты, какими мы их знаем, образовались более трех миллиардов лет назад. Этому способствовала бурная переплавка мантии планеты. Примерно такой же процесс происходит в наши дни на юге Индийского океана. Где и как могут формироваться материки — в материале РИА Новости.

У Южного полюса жарко

Земля — единственная планета в Солнечной системе с возвышающимися над океанами континентами. Земная кора подвижная, ее плиты смещаются на несколько миллиметров в год. Там, где океанская плита погружается в мантию и переплавляется, происходит наращивание материков.

Очень древние гранитные массивы континентов уходят вглубь на 30-40 километров. Считается, что это результат переработки мантийных магматических расплавов, внедрявшихся в молодую земную кору. Когда она стала остывать, в ней выделились плиты, началось их движение, и менее плотные участки, содержащие много кремния, всплыли. Это произошло примерно три миллиарда лет назад, утверждают ученые из Великобритании и Норвегии, изучившие соотношение изотопов рубидия и стронция в образцах континентальных пород.

Возможно ли подобное сейчас? Исследователи из Франции и Австралии полагают, что обнаружили зачаточный континент в Индийском океане. Это архипелаг Кергелен на границе с Южным океаном — самое изолированное место на планете. Его острова образовались из вулканической базальтовой лавы. Однако есть странность: комплекс щелочных пород сиенитов, которыми как раз прирастают континенты.

Ученые показали, что внедрение сиенитов Кергеленского архипелага началось 11 миллионов лет назад и длилось 3,7 миллиона лет. Геологическая структура там похожа на континентальные плутоны — большие массивы магматического расплава, такие как Хибинский на Кольском полуострове.

Внутренний разрыв

Другой способ формирования нового континента — это раскол старого. Таких мест на планете несколько. Самое известное — Восточно-Африканская рифтовая долина протяженностью три тысячи километров. Это выход на поверхность глубинного разлома земной коры, буквально отрывающего от Африки кусок суши.

У рифта нередки сильные землетрясения, есть активные вулканы. Это свидетельствует о подвижках коры. Так разошлись Африка и Южная Америка более ста миллионов лет назад. Между ними возникла тонкая базальтовая кора, заполненная водой, — Атлантический океан.

Геологи уверены, что Африку разрывает поднимающаяся из глубин мантии гигантская раскаленная капля вещества — плюм. Новый континент возникнет примерно через десять миллионов лет.

Потерянный молодой континент

Новая Зеландия и Новая Каледония находятся в Южном океане восточнее Австралии, но ученые никогда не рассматривали их как части одного целого. Что же это такое?

Накопленные с XIX века научные данные позволили предположить, что это надводные части самостоятельного континента. В 1995 году даже предложили название — Зеландия.

Зеландия соответствует всем четырем критериям континентов, полагают авторы гипотезы. Во-первых, этот участок суши высокий — поднимается над океаническим дном примерно на тысячу метров. Единственная особенность — протяженный и пологий морской шельф, за счет чего почти 95 процентов суши оказалось под водой.

Второе условие — очень древние метаморфические горные породы, из которых состоят кратоны, платформы, старые горные пояса (вроде Уральских гор). В Зеландии их пока не нашли. Самые древние породы там — кембрийского периода, возрастом примерно пятьсот миллионов лет, и куски мантийного вещества, образованные 2,7 миллиарда лет.

Толщина земной коры под Зеландией — от десяти до тридцати километров. В океанах — максимум семь. Кроме того, Новая Зеландия четко отделена от Австралии океанской корой, разломами, то есть между ними нет геологической преемственности.