Сергей Шнуров встретился с протестующими в Хабаровске 1 28.07.2020, 9:08

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Фото: ТАСС

Музыкант прилетел в Хабаровск снимать фильм о событиях в городе.

Генеральный продюсер телеканала RTVi, основатель группы "Ленинград" Сергей Шнуров встретился в Хабаровске с участниками протестных манифестаций и подтвердил, что приехал снимать фильм о протестах хабаровчан для своего телеканала. Он выразил желание поговорить с с митингующими, сообщает корреспондент "Сибирь.Реалии" с места событий. На вопрос "Поддерживаете ли вы нас?" от ответил: "Конечно, да, поддерживаю". На другой вопрос, принял ли он для себя какую-то "точку зрения", Шнуров ответил: "Конечно, нет".

Музыкант сообщил протестующим и журналистам, собравшимся перед зданием правительства, что прилетел в Хабаровск снимать фильм о событиях в городе, где больше двух недель проходят стихийные акции протеста.

Сергей Шнуров отверг сообщения о том, что его поездку оплачивал временно исполняющий обязанности губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев. Вся поездка, по словам Шнурова, – инициатива руководства RTVi.

Врио губернатора Михаил Дегтярев, по словам Шнурова, был в курсе его приезда и накануне анонсировал прибытие музыканта в Хабаровск.

Хабаровск сейчас. И это ведь рабочий день. Понедельник. pic.twitter.com/0U09VZIDm6 — Alexey Navalny (@navalny) July 27, 2020

Шнуров также прошел с протестующими небольшую часть маршрута по улице Пушкина в сторону площади Ленина. Прямую трансляцию вел местный штаб Навального.

После марша по центру города на площадь перед краевым правительством вернулись около двух тысяч человек. Помимо "Дегтярев уходи", "Я Мы Сергей Фургал", люди после вчерашних задержаний скандировали также "Позор ФСБ", "20 лет – доверия нет", а также призывы к отставке президента Владимира Путина.

Хабаровск сейчас. И это ведь рабочий день. Понедельник. pic.twitter.com/0U09VZIDm6 — Alexey Navalny (@navalny) July 27, 2020

Сергея Фургала задержали утром 9 июля в Хабаровске и отправили в Москву. Суд арестовал политика на два месяца. Его обвиняют в организации убийств предпринимателей 15 лет назад. Фургал все обвинения отрицает.

27 июля источники ТАСС сообщили, что против бывшего губернатора Хабаровского края проведут новую проверку на причастность еще к двум убийствам и покушениям в 2003-2004 годах. Как утверждается, причастность Фургала к этим преступлениям была установлена прокуратурой еще в 2004 году, но уголовное дело было закрыто.

После задержания избранного губернатора края Сергея Фургала в Хабаровском крае и соседних регионах несколько дней проходят митинги и пикеты. Чаще всего митингующие требуют для губернатора "справедливого суда в регионе".

С 22 июля после назначения нового врио главы края Михаила Дегтярева митингующие потребовали отставки президента России Владимира Путина.

26 июля Дегтярев впервые вышел к протестующим. Он заявил, что при губернаторе создадут "народный совет", в который могут записаться протестующие для продолжения диалога с властью. Критики Дегтярева утверждают, что на площади к моменту появления врио осталось мало протестующих, а "массовку" создали лояльные новому главе региона люди.

Ранее Дегтярев неоднократно заявлял, что не собирается выходить к протестующим, так как "общаться с теми, кто кричит под окнами, – это неуважение и к самому себе, и к Владимиру Путину, за которого проголосовало большинство россиян". Кроме того, врио губернатора утверждал, что к организации протестов в Хабаровске причастны иностранцы.

Шнуров недавно вступил в "Партию Роста" бизнесмена Бориса Титова. Эту партию можно отнести к "системной оппозиции".