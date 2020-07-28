БМЗ бьет рекорды по убыткам 5 28.07.2020, 9:13

3,065

Уровень дохода металлургического завода падает все больше.

БМЗ продолжает находиться в «стабильности». Точнее, в списке самых убыточных предприятий страны, пишет телеграм-канал nexta_tv.

Уровень дохода металлургического завода падает с каждым годом все больше. Это связано и с высокой кредитной нагрузкой, и с падением спроса на продукцию, и с уменьшением мировых цен. К ряду возможных причин прибавились также экономические последствия коронавируса и падение цен на нефть. Снижение цен на продукцию в 1,5 раза опережает темп снижения цен на сырье. В результате, потери экспортной выручки ОАО «БМЗ» в 2019 году составили 148,5 млн долларов, а по итогам первого полугодия 2020 — 76,2 млн долларов.

Падение цен на нефть, в свою очередь, привело к значительному снижению спроса на бесшовные трубы, конструкционный прокат, продукцию метизного производства: металлокорд, бортовую бронзированную проволоку (ББП) и проволоку РМЛ.

Слабая экономическая ситуация предприятия очень сильно отразилась и на рабочем персонале — за последний год с завода было уволено более 200 человек.