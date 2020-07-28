«Цунами отходов»: в ООН рассказали, как пандемия COVID-19 ударила по экологии 28.07.2020, 9:19

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В мире произошел бум потребления средств защиты против коронавируса.

Вследствие пандемии COVID-19 в мире наблюдают ухудшение экологических условий, а в частности существенное засорение окружающей среды.

Как информирует УНИАН, об этом сообщается на сайте Организации Объединенных Наций.

"Наши улицы, пляжи и океаны пострадали от цунами отходов COVID-19, включительно с защитными масками для лица, перчатками, бутылками от дезинфекторов для рук и упаковками от еды", - говорится в сообщении.

По словам директора Конференции ООН по торговле и развитию (ЮНКТАД) Памелы Кок-Гамильтон, еще до пандемии загрязнения пластиком было "одной из самых больших угроз для нашей планеты", а "внезапный бум" потребления средств защиты против коронавируса "значительно ухудшило ситуацию".

К примеру, говорят в ООН, потребность в соблюдении социальной дистанции привела к "огромному количеству пластиковых отходов", поскольку люди по всему миру каждый день заказывали доставку еды.

Так, только в Сингапуре, где проживают 5,7 млн человек, в течение восьми недель карантина на свалки попали 1 470 дополнительных тонн пластиковых отходов, в частности одноразовых упаковок от продуктов.

Отмечается, что примерно 75 % "коронавирусного пластика", вероятнее всего, станет отходами, который "будет забивать свалки и будет плавать в морях".

В то же время, добавили в ООН, из-за карантинных мероприятий, введенных во многих странах для борьбы с распространением пандемии COVID-19, выбросы парниковых газов в мире сократились на 5%.

Отмечается, что мировые продажи одноразовых масок взлетели с примерно 800 млн долларов в 2019 году до 166 млрд долларов в 2020-ом.

Ранее сообщалось, что европейские ученые создали многоразовую тканевую маску и пропитали ее специальным раствором, который уничтожает COVID-19.