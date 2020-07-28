Экономист: У Лукашенко возможностей для маневра куда меньше, чем даже пять лет назад 3 28.07.2020, 9:30

3,709

Лев Марголин

Власти тянут руки к печатному станку.

Белорусские власти заявили о планах упразднить Министерство промышленности, а более чем полторы тысячи предприятий разделить на стратегические, которые перейдут в ведение Госкомимущества, и нестратегические, которые будут переданы местным органам власти либо проданы.

Эти планы газета «Белорусы и рынок» попросила прокомментировать независимого эксперта.

Оживиться поможет лишь печатный станок

Член политсовета Объединенной гражданской партии экономист Лев Марголин считает, что, даже если в программе развития правительства и появится пункт о реформе Минпрома и планы реализуются, это не поможет: такие изменения могли бы сработать лет десять — пятнадцать назад. «Всем этим предприятиям, мелким, средним, крупным, как воздух нужны инвестиции. А взять их неоткуда. И единственный способ как-то оживить государственные заводы, даже стратегические, — это запустить печатный станок», — уверен он.

Экономист считает, что предлагаемые реформы, во-первых, не то, что нужно белорусской экономике, и, во-вторых, и это очень важно, у правительства нет денег, и взять их на реформы неоткуда. Он также сомневается, что и Лукашенко, «как направляющая и руководящая роль правительства», и Совмин откажутся от управления предприятиями: «Власти много раз начинали этот процесс, но ни разу не сделали второго шага. Теперь же стоит задача за четыре года совершить то, чем постоянно пугает Лукашенко («если бы оппозиция пришла к власти, она бы все распродала»), то есть приватизировать нестратегические активы. Говорится об этом нередко, и впервые о необходимости приватизации не приносящих прибыль активов было сказано еще в августе 1994 года, когда была опубликована программа новой власти. Боюсь, примерно то же будет и нынче: как только дойдет до дела, ее спустят на тормозах, потому что если человек в 40 лет не может воспринять систему рыночных отношений, то в 66 он тем более не сможет этого сделать. Посему думаю, что дальше разговоров дело не пойдет. Программу примут, с помпой обнародуют, но потом тихо похоронят. Как декрет № 4, в котором было около трех десятков толковых замыслов. Из них реализовано всего три-четыре — касающихся регистрации предприятий, и на этом все заглохло. Мне почему-то кажется, что так будет и сейчас».

По мнению Льва Марголина, велика вероятность того, что продажа перешедших в коммунальную собственность объектов станет рассадником коррупции: «Представьте, что периферийному райисполкому поручили приватизировать находящееся в этом районе предприятие. Я очень сомневаюсь, что во главу угла будут поставлены интересы государства или хотя бы интересы района. Как бы не получилось, что председатель райисполкома подумает: это же единственный мой стоящий актив, как же на нем не заработать? И, скорее всего, закончится эта кампания массовой коррупцией. Ведь когда каким-то делом вместо одного органа начинают заниматься полсотни, это всегда ее порождает. Вторая сторона проблемы — непрофессионализм тех, кто будет принимать решения о приватизации, потому как невозможно обеспечить более сотни райисполкомов специалистами в этом вопросе, да и проконтролировать их трудно, гораздо проще проверить, как работает Госкомимущество».

По словам экономиста, если и на этот раз ничего не будет сделано для изменения существующего порядка, то белорусскую промышленность ждет медленное, но все более ускоряющееся загнивание, включение печатного станка для спасения все большего числа предприятий за счет других секторов.

«Но дело в том, что сегодня у Лукашенко возможностей для маневра куда как меньше, чем 20, 10 и даже 5 лет назад», — резюмировал Лев Марголин.