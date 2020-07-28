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«То, что произошло в Березино — это словами не передать»

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  • 28.07.2020, 9:38
  • 3,482
«То, что произошло в Березино — это словами не передать»

Репетиция перемен проходит сейчас в каждом городке Беларуси.

То, что вчера произошло у нас в Березино, то, что происходит в небольших райцентрах, которые спали все эти 26 лет - это словами не передать.

Представьте, каково это - впервые придти на митинг оппозиции, который впервые проходит в твоем городе! Об этом телеграм-каналу "Баста!" рассказал читатель:

"Очень много читаю о том, как проходят митинги в крупных городах, - пишет читатель из Березино. - Но вы знаете, там ведь и раньше были протесты, люди выходили, этим не сильно удивишь.

А вот то, что вчера произошло у нас в Березино, то, что происходит в небольших райцентрах, которые спали все эти 26 лет - это словами не передать. Представьте, каково это - впервые придти на митинг оппозиции, который впервые проходит в твоем городе!

Это меняет все, это - самый главный знак конца эпохи и неизбежных перемен. Это репетиция того, что произойдет в каждом городке Беларуси 9 августа".

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