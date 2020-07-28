У «таракана» — новые трудности с формированием списка доверенных лиц 4 28.07.2020, 9:56

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Никто не хочет делить ответственность с неудачником.

СМИ уже раньше писали о том, как сложно "таракану" было найти доверенных лиц. Некоторых пришлось подкупать новыми должностями, сообщает телеграм-канал "Баста!".

"Уже как два месяца вакантна должность генерального директора такого гиганта и символа Беларуси как БелАЗ, - пишет читатель. - На эту должность уже согласованна директор ОАО "Бобруйскагромаш" Лазаревич Надежда. Только ради нее она вошла в список доверенных лиц Саши-таракана.

Сейчас у Надежды две задачи - оправдать доверие в части агитации, и показать всем, какой она хозяйствнный руководитель. Поэтому и срывается она на истерику при каждом неудобном вопросе, а они звучат на каждой встрече. Поэтому сейчас полным ходом идёт строительство "потемкинной деревни" на прилегающей территории ОАО "Бобруйскагромаш".

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