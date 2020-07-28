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Оператор life:) увеличивает стоимость некоторых услуг связи

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  • 28.07.2020, 9:58
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Оператор life:) увеличивает стоимость некоторых услуг связи

Подорожание произойдет с 4 августа.

Оператор life:) заявил о подорожании некоторых услуг связи начиная с 4 августа. Об этом говорится на официальном сайте компании.

Абонентская плата повышается на тарифе «Голос 2» и составит 11,90 руб/мес. (сейчас 9,90 руб/мес.).Также изменяется стоимость всех пакетов минут. Например, десять минут на сутки будет стоить 0,60 руб. (сейчас 0,49 руб.), а безлимит звонков во все сети для тарифов линейки «Шейк» ― 8 руб/мес. (сейчас 6 руб/мес.). Если все минуты в рамках тарифа или услуги будут израсходованы, стоимость звонка составит 0,15 руб/мин (сейчас 0,10 руб/мин).

Кроме того, меняется стоимость на международные звонки. Так, при звонках в Россию, Украину, страны СНГ стоимость одной минуты составит 0,65 руб. «В роуминге меняются лишь тарифы по некоторым направлениям, цены на пакеты остаются прежними», говорят в life:). Подробные изменения указаны здесь.

«Изменение цен связано с существенным ростом потребления голосовых сервисов за последние месяцы и ростом курса белорусского рубля к иностранным валютам. Изменения не будут ощутимыми для большинства абонентов, а тарифы и услуги по-прежнему останутся очень привлекательными по цене», — добавляют в сообщении с новыми ценами.


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