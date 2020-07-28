Путин проиграл 1 28.07.2020, 9:59

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В чем главная ошибка его стратегии?

Процесс обнуления президента России Владимира Путина и ряд последних действий власти активизировал центробежные процессы в стране. К многотысячным протестам в Хабаровске, вспыхнувшим из-за ареста главы края Сергея Фургала, присоединились другие регионы Востока.

Приведет ли это к развалу федерации, во многом будет зависеть от того, как будет действовать лидер Кремля. Но его пребывание во главе государства явно не продлится до 2036 года. Такое мнение в интервью obozrevatel.com высказал российский оппозиционный политик Юрий Медовар.

– В Хабаровске более двух недель продолжаются акции протеста. 25 июля на митинг вышло 85 тысяч человек. Как вы думаете, во что может разрастись это протестное движение, какой потенциал имеет?

– Потенциал оно будет иметь только в том случае, если это протестное движение поддержат другие города-миллионники. Причем одновременно в разных регионах.

Сейчас происходит центробежное движение – от центра к окраинам. Я всегда говорил, если что-то произойдет, то на "окраинах империи". Как правило, они жаждут свободы. Когда разваливался СССР, было именно так – отваливались страны, которые были на окраинах. А центральная часть осталась.

Если применить к этим процессам физический подход, то первая производная – скорость, вторая – ускорение. Тогда была первая, а сейчас начинается вторая.

Нужно учесть, что в Хабаровске – другой народ. На Дальний Восток отправляли в ссылку, там нормальные люди. Там мужики, это не московская интеллигенция, которая бросается пластиковыми стаканчиками. Там мужики серьезные. Мужик сказал – мужик сделал. Они будут стоять. И не дай Бог, если их начнут разгонять. Это плохо кончится.

Это очень сложная ситуация. Но Путин в любом случае проиграл. Я не знаю, кто у него советники. Считаю, что ему нужно выгнать всех, потому что они его подставляют.

Зачем понадобилась эта непонятная Конституция, этот плебисцит, противоречащий самой Конституции? Выдвигать предложения по поправкам к Конституции имеет право одна пятая депутатов Госдумы, то есть 90 человек, а не одна тетка (Валентина Терешкова, – Ред.). Она вообще не имела права выдвигать эти поправки.

– Так ошибка Путина состояла в том, что его "обнуление" было сделано некорректно с юридической точки зрения?

– Вообще некорректно, абсолютно неправильно. Во-первых, за каждую поправку голосуют отдельно, никакого голосования в течение недели быть не должно. Референдум требует присутствия 50% избирателей от списочного состава плюс один голос. А плебисцит ничего не требует – пришли пять человек, проголосовали – и решение принято.

Это большая глупость на самом деле. Не надо было этого делать. До 2024 года далеко.

– Путин, видимо, хотел подстраховаться. Зачем ему нужно было ждать, например, до 2023 года, чтобы "обнуляться"?

– А этого вообще не надо было. Нужна была одна поправка в Конституцию – ввести понятие Госсовета и норму о том, что его председатель назначается пожизненно и стоит над всем. Все. Это как в Китае.

Думал, что так и будет. Зачем в Конституцию вводить школьные завтраки, понятие исторической правды… Это вообще бред. Там куча поправок ни о чем.

– Возвращаясь к центробежным процессам. Вы сказали, они будут существенными, если охватят другие регионы. Есть ли регионы "на окраине империи", в которых может вспыхнуть что-то подобное хабаровским протестам?

– Голосование против признали, например, на Чукотке. То же самое в Якутске. Все, что за Уралом. Там одни проблемы, народ уже обалдел.

Путин – не стратег. Он должен был окружить себя командой умных людей. А он кого собрал? Надо было туда именно Дегтярева (врио главы Хабаровского края Михаил Дегтярев. – Ред.), который абсолютный ноль без палочки. Все смеются над этим делом.

– Может ли этот конкретный протест в Хабаровске стать спусковым крючком к центробежным процессам в РФ?

– Центробежные процессы идут из центра, из Москвы. Но сейчас все может быть.

Есть второй закон термодинамики, есть понятие энтропии. Когда значение энтропии очень низкое, система устойчивая, она находится в равновесии, она развивается. Когда энтропия увеличивается, это приводит к хаосу. Кто-то говорит об "управляемом хаосе", но хаос – он и в Африке хаос. Никакого развития быть уже не может.

Законы термодинамики никто не отменял.

– Вы считаете, эти законы применимы и к социальным процессам?

– Да, они применимы ко всему. Их можно применить к черной дыре, а можно к социальной среде. Не важно, какая система.

Если пару не дать выхода, то крышку снесет. И это самое страшное, этого я боюсь. Потому что народ у нас безбашенный.

– Какие рычаги влияния на ситуацию сегодня имеет Путин, чтобы предотвратить развал страны? Социально-экономические? Силовые?

– По идее, Путин должен выйти к народу, не нести какую-то ахинею, а объяснить ситуацию.

Конечно, надо выпустить Фургала (экс-глава Хабаровского края Сергей Фургал обвиняется в организации убийств предпринимателей в 2000-х годах. – Ред.) Мистрюков, который дал против него показания, сидит, у него рак последней стадии. В таком состоянии можно подписать все, что хотите.

Но за Фургала голосовало 69,7%, за Путина – 66%. Но Путину голоса рисовали, а Фургалу ничего не рисовали. Я боюсь, что у него, наоборот, срисовывали. То есть людям плюнули в душу.

Путину сейчас нужно менять политику. Нужно объяснить народу…

– Объяснить что? Почему он хочет править до 2036 года?

– Нет, не надо этого говорить. Нужно сказать: понимаете, у нас такая ситуация. Давайте мы попробуем найти консенсус, найти общий язык.

– То есть ему нужно чем-то заплатить за "обнуление"?

– Конечно. Не надо принимать никому ненужные парады и прочее. Нужно просто выйти к людям и обратиться к ним лицом, а не спиной, не прятаться в бункер.

– Кажется, Путин не привык к подобным шагам. Ему привычнее полагаться на Росгвардию…

– Росгвардия стрелять ни в кого не будет. Они перейдут на сторону народа. Это в Москве они работают за квартиры. А что там, в Хабаровске? Вам что, нужна квартира, если вы живете в Москве?

Политик – это человек, который умеет находить компромиссы в любой ситуации. Сильный человек может признать свои ошибки, а слабый человек – никогда. Он будет делать ставку на Росгвардию, ОМОН и прочее. Политик, который всех давит Росгвардией – не политик, он плохо кончает.

Ельцин в свое время сказал: "Народ, я прошу прощения". Путин на это способен? Вот в чем вопрос.

Но если он будет закручивать гайки, резьба сорвется. Процесс уже пошел, и его трудно остановить. А если разогнать – они просто получат взрывной регион.

– На данный момент протест все-таки носит локальный характер. Его намного проще подавить.

– Почему локальный? Его уже поддержал Иркутск тысячными митингами. Это все там же, за Уралом. Если протест будут подавлять, значит, он будет еще больше. Процесс необратим.

– Что будет с Хабаровском?

– Подождем – посмотрим, насколько мудрым окажется наш Путин.

– С учетом всего сказанного выше – ваш прогноз: досидит ли Путин на троне до 2036 года?

– Да нет, конечно! Это нонсенс. Во-первых, по возрасту. В 2036-м году ему будет 84.

– Так главная проблема – возраст?

– Там не только возраст. Но я не хочу больше о нем говорить. Это не мой персонаж, не мой герой.