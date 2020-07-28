Как «заглох» проект «БелДжи» 2 28.07.2020, 10:12

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Фото: Reuters

С момента запуска завода прошло три года, а он не может выйти на проектную мощность.

СЗАО «БелДжи» отчиталось, что в первом полугодии этого года было произведено около 8,6 тысяч автомобилей. В планах предприятия на 2020-й – произвести 20 тысяч автомобилей, а также расширить экспорт в страны ЕАЭС, Украину и Литву, сообщили БелТА на заводе.

Информация подается под соусом позитива – например, сообщается, что объем промышленного производства в первом полугодии увеличился на 11,3%. Однако на самом деле цифры за первое полугодие и планы в целом на год говорят скорее о провале производителя, пишет «Салiдарнасць».

Судите сами: еще осенью прошлого года директор «БелДжи» Геннадий Свидерский говорил, что в 2020 году планируют выпустить до 35 тысяч авто.

– Завод запроектирован на выпуск 120 авто в смену, на сегодняшний день выпускаем 100-110, что практически соответствует производственной мощности, – отметил он.

В январе Свидерский скорректировал планы: планировалось нарастить объемы производства до 30 тысяч машин в год.

Весной прозвучала новая цифра: в текущем году «БелДжи» планировало реализовать 28 тысяч автомобилей.

Но реальность, в том числе в виде коронакризиса, нанесла по производителю очередной удар. И вот теперь план на этот год сократился уже до 20 тысяч авто.

Совсем же печальной картина выглядит, если вспомнить слова Александра Лукашенко при запуске нового завода осенью 2017 года. Он заявил, что для выхода на рентабельность производителю необходимо реализовывать минимум 35 тысяч автомобилей в год. А вообще планы были грандиозные: «Думаю, что 60 тысяч автомобилей мы продадим и пойдем на 120 тысяч».

И вот прошло почти три года, а «БелДжи», судя по статистике, не может даже выйти на проектную мощность. При этом чиновники молчат о рентабельности предприятия и перспектив по возврату денег, вложенных в строительство завода.

В Беларуси легковые авто распихивают по госучреждениям и с помощью льготных кредитов для физлиц. А вот с экспортом – провал.

Новый завод по выпуску отечественных легковых автомобилей мог стать фишкой предвыборной кампании Александра Лукашенко, который инициировал его строительство. На деле же предприятие становится очередным олицетворением неэффективной экономической политики властей.