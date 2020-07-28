«После пикета еще час решали с мужиками, что делаем 9-го августа. И у нас - один вариант» 28.07.2020, 10:18

Жители Светлогорска рассказали, почему сейчас все будет иначе.

Сейчас же все иначе. Все будто осознали, что под лежачий камень ничего не затечет. Об этом телеграм-каналу "Баста!" рассказал читатель из Светлогорска:

"Бывал на пикетах разных раньше как участник, но того, что было у нас в Светлогорске на выходных, видел только в новостях, - пишет читатель. - Чтобы вот так в одном месте собралось столько людей - такого не бывало.

Что такое пикет у нас раньше? Десяток людей если за день подойдут, и то хорошо. Сейчас же все иначе. Все будто осознали, что под лежачий камень ничего не затечет.

Столько людей, столько позитива, что ни одному таракану не под силу это из нас выбить! После пикета еще где-то час решали с мужиками что делаем 9-го августа, и у всех один вариант - или в Минск, или у нас тут на месте будем площадь свою делать!"

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