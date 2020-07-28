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Великобритания поддержит велосипедистов миллиардными инвестициями

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  • 28.07.2020, 10:20
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Великобритания поддержит велосипедистов миллиардными инвестициями
Фото: dpa

Стали известны подробности амбициозного плана британских властей.

Власти Великобритании инвестируют 2 млрд фунтов стерлингов (в пересчете - 2,19 млрд евро) в продвижение среди сограждан поездок на велосипедах. Амбициозный план, обнародованный в понедельник, 27 июля, предполагает прокладку тысяч километров велодорожек, пересмотр стандартов велоинфраструктуры, доступные каждому программы обучения езде, расширение доступа к электровелосипедам, а также приобретение велосипедов по рецептам врачей общей практики. Кроме того, обладателям старых велосипедов будут предоставлены ваучеры в размере 50 фунтов (55 евро) на ремонт своего транспорта, передает dw.com.

Соединенное Королевство хочет стимулировать здоровый образ жизни и стать первым в мире государством, где появится город с нулевыми выбросами вредных веществ в транспортной сфере. "Езде на велосипеде и пешим прогулкам предстоит сыграть огромную роль в борьбе с некоторыми из крупнейших вызовов в сферах здравоохранения и защиты окружающей среды", - заявил премьер-министр Борис Джонсон.

Борьба с избыточным весом и запрет рекламы фастфуда

Правительство Великобритании в тот же день развернуло широкую кампанию против избыточного веса среди населения на фоне пандемии заболевания COVID-19. В сообщении британского кабмина ожирение было названо "бомбой замедленного действия". Среди прочего, запрещена реклама фастфуда по телевидению и в интернете до 21.00, а сети ресторанов и кафе с более чем 250 сотрудниками обязаны указывать количество калорий в меню. Исследователи Калифорнийского университета в Сан-Франциско ранее выяснили, что пациенты с сахарным диабетом в 12 раз чаще умирают от COVID-19 и в шесть раз чаще нуждаются в госпитализации при инфицировании.


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