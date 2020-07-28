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Светлана Тихановская: Я не обменяю мужа на семь миллионов избирателей

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  • 28.07.2020, 10:24
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Светлана Тихановская: Я не обменяю мужа на семь миллионов избирателей
Светлана Тихановская
Фото: Getty Images

Кандидат в президенты заявила, что пойдет до конца и будет участвовать в выборах в любом случае.

Кандидат в президенты Беларуси Светлана Тихановская заявила в эфире “Еврорадио”, что не откажется от борьбы на выборах в обмен на освобождение из СИЗО ее мужа, видеоблогера Сергея Тихоновского, передает “Радыё Свабода”.

“Вопрос уже не только в Сергее. Тем, что он выйдет, я осчастливлю двоих человек — себя и его. Но миллионы людей, которые поверили Тихановским... Я должна думать, что предам каждого из них. Они мне поверили, что я пойду к победе, до конца. На данный момент я не обменяю мужа на 7 миллионов избирателей“, - сказала Тихоновская.

29 мая в Гродно на пикете в поддержку Светланы Тихановской задержали ее мужа и руководителя инициативной группы, а также несколько его сторонников.

Сергею Тихановскому и еще ряду лиц предъявили обвинения по ч.1 ст.342 Уголовного кодекса (организация и подготовка действий, грубо нарушающих общественный порядок). С санкцией прокуратуры взяли под стражу.

Белорусские правозащитники объявили Тихановского, а также его соратников, которые проходят по одному уголовному делу, политическими заключенными.

Светлана Тихановская в интервью “Еврорадио” также заверила, что в случае избрания главой государства не планирует проводить радикальной люстрации.

“Есть правительство, где люди работают уже долгое время. Они останутся на своих должностях, если не нарушали грубо закон и не отдавали преступных приказов. Это не значит, что когда придет новый президент, мы ломаем все, что было до того создано, и строим новую страну. Единственное, если раньше главным критерием было послушание, то оно должно измениться на инициативу”, - отметила Тихоновская.

Кандидат повторила обещание провести перевыборы президента через полгода после вступления в должность.

На вопрос о планах в случае победы Лукашенко, Светлана Тихановская ответила, что ее команда будет законными методами, имея на руках необходимые доказательства, бороться за объявление “реальных результатов выборов”.


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