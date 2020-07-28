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Украина хочет законодательно запретить импорт электроэнергии из Беларуси

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  • 28.07.2020, 10:33
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Украина хочет законодательно запретить импорт электроэнергии из Беларуси

Запрет может действовать до 2021 года.

Министерство энергетики категорически против импорта электроэнергии из Беларуси и Российской Федерации, заявила и.о. министра энергетики Ольга Буславец, сообщили в ведомстве, пишет «Новое время».

«Хочу подчеркнуть, что Министерство энергетики за увеличение экспорта электроэнергии по всем направлениям, в зависимости от конъюнктуры на рынке. Но мы отрицаем импорт электроэнергии в нашу страну. По нашим расчетам на этот и следующий годы мы не видим необходимости в импорте. Наших мощностей достаточно для обеспечения внутренних потребителей и экспортных поставок электроэнергии», — сказала она.

По словам Буславец, Кабмин поддержал инициативу Минэнерго и предложил изменения в законодательство, предусматривающие временный, до конца 2021 года, запрет импорта электроэнергии из России и Беларуси.

Буславец сообщила, что Украина выполняет планы синхронизации своей энергосистемы с европейской, поэтому даже предположение о возможном импорте электроэнергии из Беларуси и РФ ставит под угрозу выполнение указанных евроинтеграционных планов.

«Мы взяли курс на европейскую интеграцию. А именно — на полную техническую синхронизацию с европейскими энергетическими системами ENTSO-E. Синхронизация позволит интегрироваться в европейский рынок и иметь реальную конкуренцию. Для выполнения планов нам нужно в 2022 году в течение недели провести соответствующее тестирование, на время которого необходимо отключения от энергосистем России и Беларуси. Любые разговоры об импорте электроэнергии из этих государств являются препятствием для нашей дальнейшей полной технической синхронизации, ослабляют нашу генерацию и делают невозможным выполнение наших планов», — заявила глава Минэнерго.


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