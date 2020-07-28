Пинчане подарили Ермошиной уникальный инструмент для подсчета голосов

Пинчане подарили Ермошиной уникальный инструмент для подсчета голосов6
- 28.07.2020, 10:44
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«Надеемся, этот подарок поможет Вам в работе и построить страну для жизни».
Члены инициативной группы Светланы Тихановской записали видеообращение к главе ЦИК Лидии Ермошиной и поделились им в социальных сетях, пишет Media-Polesye.
Для точного подсчета голосов пинчане решили подарить Лидии Ермошиной счёты, которыми пользовались наши предки до наступления века всеобщей компьютеризации.
«Надеемся, этот подарок поможет Вам в работе и построить страну для жизни», — говорится в видеообращении.