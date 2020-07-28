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Дообнулялся

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  • Алексей Мельников
  • 28.07.2020, 10:49
  • 4,016
Дообнулялся
Алексей Мельников

Люди — оскорблены.

«Ничего не поменяется, если мы не будем выходить, если не поднимется вся страна. Народ должен устать от этой лжи. Я давно разочаровалась в своем выборе, в Путине, потому что считаю, что это очень хитрый, лживый фсбшник, лицемер, который научен этому лицемерию», - говорит участник акций протестов в Хабаровске на видео.

Жители Хабаровского края уже третью неделю настойчиво сражаются за свои права. Но федеральные каналы и Кремль продолжают в упор «не замечать» десятки тысяч мирных людей на улицах. В итоге: люди — оскорблены. И даже те, кто еще до недавнего времени по какой-то причине поддерживал Путина, теперь открыто требуют его отставки. Дообнулялся.

Алексей Мельников t.me


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