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Минчанин предоставил свой автодом семье политзаключенного Дмитрия Фурманова

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  • 28.07.2020, 10:54
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Минчанин предоставил свой автодом семье политзаключенного Дмитрия Фурманова

Теперь они могут продолжать голодовку протеста у входа в СИЗО на Володарского и ночью.

Минчанин поддержал семью Дмитрия Фурманова, которая уже третьи сутки продолжает голодовку протеста у входа в СИЗО №1 на улице Володарского в Минске. Теперь у мамы и невесты политзаключенного есть возможность оставаться у стен тюрьмы и ночью. Житель Минска предоставил им для этого свой автодом, сообщает телеграм-канал «Баста!».

Поддержать Ольгу Фурманову и Ольгу Корякину может каждый из вас, просто придя к тюрьме на улице Володарского 1.

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