Tages-Anzeiger: Космос превратился в поле боя 1 28.07.2020, 11:04

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Швейцарское издание — о новых «звездных войнах».

"В Вене россияне и американцы ведут переговоры о разоружении, в то время как в космосе уже создаются факты", - пишет швейцарское издание Tages-Anzeiger (перевод - inopressa.ru).

"Космос-2543" - это своего рода рыба-чистильщик космического пространства. В прошлом году российский спутник был выведен на орбиту на борту более крупного космического аппарата "Космос-2542". По официальным данным Москвы, небольшой запущенный спутник является инспекционным. При этом он приближался не только к российским спутникам, но и к американскому "космическому шпиону" типа KH-11, создающим снимки Земли якобы с пространственным разрешением 15 см", - отмечает журналист Пауль-Антон Крюгер.

"Однако недавно созданное Дональдом Трампом космическое командование ВВС США больше обеспокоено тем, что 15 июля "Космос-2543" выпустил вблизи российского спутника снаряд - фактически рыба-чистильщик с гарпуном".

"Хотя он не поразил никакую цель, американцы и британская армия считают необычные действия испытаниями противоспутникового оружия космического базирования. Глава американского космического командования, генерал Джон У. Рэймонд, расценил это как "очередное доказательство усилий России по разработке и испытанию боевых систем космического базирования" (...)", - передает издание.

"Кристофер Форд, занимающийся в Государственном департаменте США вопросами контроля над вооружениями, раскритиковал "лицемерие" Кремля, который требует запретить боевые системы космического базирования и в то же время проводит их испытания". Министерство иностранных дел в Москве считает обвинения Вашингтона и Лондона искажением действительности, говорится в статье.

"В понедельник представители обеих сторон имели возможность обменяться различными точками зрения. Делегации двух государств впервые с 2013 года встретились в Вене, чтобы обсудить безопасность в космосе. Во вторник должны последовать переговоры о контроле над ядерными вооружениями, на которых речь пойдет в первую очередь о будущем договора СНВ-III, срок действия которого истекает в 2021 году".

Американский дипломат Форд заявил, что Россия и Китай давно превратили космос в поле боя. "В случае конфликта как для России, так и для Китая американские военные и разведывательные спутники были бы логичными целями для того, чтобы ослабить превосходящие разведывательные и коммуникационные возможности армии США, - отмечает издание. - Системы раннего предупреждения и спутники-шпионы имеют существенное значение и для ядерной стабильности. Они могут определять место запуска баллистических ракет и, например, обнаруживать пусковые установки".

"По крайней мере по официальной информации, президент США Дональд Трамп стремится к заключению "всеобъемлющего соглашения по разоружению", участником которого должен быть также Китай и которое должно охватывать новые боевые системы или те, что не были учтены в действующих положениях - Вашингтон указывает в первую очередь на ракетный арсенал Китая, который пока не подлежит ограничениям".

"На последней встрече с российской стороной в Вене переговорщик США и спецпредставитель президента Маршалл Биллингсли поставил в зале переговоров китайский флаг - и затем раскритиковал в Twitter, что Пекин не явился, несмотря на приглашение США. Этот PR-трюк в равной степени сбил с толку Москву и Пекин". Генеральный директор подразделения по контролю над вооружениями и разоружению китайского МИД заявил, что преувеличение роли Китая - это лишь трюк американского правительства, направленный на то, чтобы "отвлечь внимание мира и найти повод выйти из договора СНВ III, как и из многих других соглашений о вооружениях" - это опасение разделяют многие эксперты и дипломаты, отмечает издание.

"Для заключения всеобъемлющего договора потребуются годы, а до президентских выборов в США осталось лишь без малого 100 дней. Поэтому единственным пригодным вариантом является продление договора СНВ-III в неизмененном виде - возможно, не снова на 5 лет, а на меньший срок. Впрочем, все усилия по контролю над вооружениями, предпринятые в прошедшие годы, оказывались крайне тяжелыми. Лишь в воскресенье президент России Владимир Путин объявил о намерении вооружить флот гиперзвуковым оружием с ядерным боезарядом - что, вероятно, не упростит переговоры в Вене", - пишет Tages-Anzeiger.