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Геннадий Тумилович о Лукашенко: От долгого нахождения у власти потерян рассудок

  • 28.07.2020, 11:13
  • 2,696
Геннадий Тумилович о Лукашенко: От долгого нахождения у власти потерян рассудок
Геннадий Тумилович

Кому-то уже пора заканчивать.

Экс-вратарь, отыгравший более 30 матчей в форме национальной сборной Беларуси, уже многие годы живет и работает в России. Тем не менее, следит за сегодняшними событиями на родине.

Что думает о происходящем? Один из лучших голкиперов в истории Беларуси Геннадий Тумилович дал эмоциональное интервью «Трибуне».

- Несмотря на то, что вы сейчас живете и работаете в России, за событиями в Беларуси следите?

– В принципе, да. Не скажу, что внимательно, но слежу. И могу сказать однозначно: кому-то уже пора заканчивать. От долгого нахождения у власти потерян рассудок. И не немного, а очень прилично. То, что творят в Беларуси силовики, это вообще полный беспредел, ужасное зрелище. Честно, даже находясь большую часть не в Беларуси, за руководителя страны не то, что стыдно, а, по-моему, уже ниже падать некуда.

Полгода назад действия Лукашенко, события в Беларуси ничего кроме смеха не вызывали. А сейчас даже не знаю, какое слово подобрать. Не знаю, как так можно ненавидеть людей, свой народ. Я просто в шоке от происходящего.

– В Беларуси спортсмены все чаще смело высказывают свое мнение о положении дел в стране, о действующей власти. Что, по-вашему, ими движет?

– Слава Богу, что у нас появились говорящие спортсмены, но что-то футболистов не слышно. Все хорошо у них, все устраивает? У нас же средний возраст национальной сборной 60 лет, и это всех устраивает? Конкуренции в ближайшие 20 лет в команде не предвидится, поэтому зачем футболистам что-то говорить.

А остальные спортсмены говорят, и это нормально. Если ты адекватный человек, если ты видишь все, что творится, изнутри, то выскажешь свою позицию, какая бы она ни была. Кому-то твое мнение понравится, кому-то нет. Но понятно, что те, кто при министерствах, при сборных, говорить не будут.

А давай взглянем на последние результаты белорусского спорта. Все они свидетельствуют о том, что мы движемся не в том направлении. И руководить спортсменами, федерациями должны все-таки люди, которые хоть немного приближены к этим видам спорта. А в 99 процентах случаях на руководящих должностях сидят кто угодно, но не те, кто хоть немного разбирается в этой сфере.

О чем сейчас говорить, если все ключевые посты заняты силовиками? Это просто маразм. Осталось обнести границы Беларуси колючей проволокой – и все. Никакой логики, здравого смысла в тех событиях, что происходят в стране. Откровенно говоря, идет уничтожение белорусского народа.

– Высказываются спортсмены, публичные личности, но за это их потом увольняют.

– Естественно, это неправильно. Но вы хотите, чтобы при этой власти было по-другому? Где один говорит, а остальные сидят и просто кивают головами, голосуют единогласно. О чем это может говорить?

Честно скажу, я на выборах не был ни разу, относился к ним так: «Ай, зачем они, там и так все понятно». Сейчас так считает, думаю, уже меньшее количество людей.

Но все равно: 9 августа поднимите жопы с диванов, отложите до вечера пиво и идите и проголосуйте. А то как ни приедешь в страну, все ноют, как хреново, как задолбал этот Лукашенко, тут душит, тут жизни нет, зарплаты и пенсии маленькие. Все ноют.

Я рад, что большинство белорусов сейчас просыпается, поднимает голову. Появляются люди, которых весь этот беспредел, ситуация в стране просто достала. Белорусы всегда были лучшими, добрейшими в мире людьми. Всегда этим отличались, и, надеюсь, они поднимут голову.

Буду голосовать не за Лукашенко, это однозначно.


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