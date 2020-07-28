Bloomberg: Евросоюз оставит границы закрытыми еще на две недели 1 28.07.2020, 11:17

1,602

Брюссель также намерен сократить список стран, гражданам которых разрешен въезд в ЕС.

Европейский Союз продлит запрет на въезд иностранцев еще на две недели на фоне резкого всплеска заболеваемости коронавирусом по всему миру, сообщает Bloomberg со ссылкой на свои источники.

По словам двух собеседников, знакомых с этим вопросом, Брюссель также намерен сократить список стран, гражданам которых разрешен въезд в ЕС.

«Белый» список включает Канаду, Китай, Японию, Южную Корею, Алжир, Австралию, Грузию, Марокко, Новую Зеландию, Руанду, Таиланд, Тунис и Уругвай.

По словам одного из источников, из списка могут убрать Алжир и Марокко.

Из-за пандемии коронавируса в ЕС действует запрет на въезд граждан третьих стран. Исключения действуют только для так называемых «необходимых» путешествий, например сезонных работников.

ЕС во второй раз пересматривает ограничения на путешествия иностранных туристов. В предыдущем обновлении, введенном с 16 июля, ЕС исключил Сербию и Черногорию из «белого» списка, куда первоначально входили 15 государств.

Согласно данным университета Джонса Хопкинса, в мире коронавирусом заразились почти 16,5 млн человек. 9,5 млн заболевших уже вылечились. С начала пандемии умерли более 650 тысяч человек.

Эпицентром COVID-19 остается Америка, где только на две страны — США и Бразилию — приходится более 6 млн случаев заражения коронавирусом.