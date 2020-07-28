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Жительница Березино: Теперь наши мужики будут идти до конца

  • 28.07.2020, 11:22
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Жительница Березино: Теперь наши мужики будут идти до конца

Система рухнет, если надавить на нее всем вместе.

Женщина Березино поделилась с пресс-службой гражданской кампании «Европейская Беларусь» настроением после прошедшего вчера пикета.

«Точно уверена в одном, теперь наши мужики будут идти до конца, пока этот таракан не вышмыгнет из хаты, - пишет она. - Вчера после пикета пришли с мужем домой, и он впервые за все время завел разговор о политике, хотя обычно «оппозиция» в нашей семье это я.

Из него прямо перли наружу вопросы «почему». Вспомнил все, даже лишение премии в 2006-м году. Перед сном говорит, все, я теперь тоже 97% и смеется.

Дошло наконец, что только так мы можем победить. Только выйдя всем вместе, в большом количестве! У людей накопилось недовольство. Теперь нет ни одного человека, которого не ущемили бы хоть в чем-то.

Раньше все понимали, что в одиночку бороться с этой проклятой системой бесполезно. Сейчас же все видят, что не одиноки в своих проблемах. Какими бы они ни были, мы можем их решить, ведь нас очень много!

Вся система рухнет, если мы ее надавим на нее вместе, и теперь мы так и сделаем. Могу судить об этом как по своему городу так и по другим городам, где проходят пикеты.

Народ объединился, и теперь ни у Лукашенко, ни у его прикорытников шансов нет, точно вам говорю.


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