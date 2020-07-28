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Путь шамана

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  • Вероника Ермакова
  • 28.07.2020, 11:26
  • 1,056
Путь шамана
Александр Габышев

Спасти страну от сказочного… сна.

Царя или тирана развенчать — стандартная задача для героя. Регламент соответствует настрою: сперва тебя должны не замечать. Потом — насмешки, лейтмотив такой: не может быть юродивый нам равен — он смыслами гораздо меньше ранен, чем искушенный житель городской. Позднее в зоне Околоноля возникнет страх (где тонко — там и рвется), они всерьез начнут с тобой бороться. Потом ты побеждаешь, voila!

Шаман идет, и таинство пути — живая антитеза пропаганде. Как Форест Гамп, как Гавел или Ганди — идет туда, куда нельзя идти. Он знает, что рассеется туман, злым мороком окутавший Россию, что снежная якутская стихия — его, шамана, личный талисман. Что прежний код "спаси и сохрани" в "дойди и изгони" преобразован, что новый план нигде не согласован, и есть отдельно — мы, а есть — они.

Спасти страну от сказочного… сна — священная обязанность шамана, в котором отрешенность Дон Хуана с тоскою Дон Кихота сплетена. Когда бы мы предположить могли, что у Вселенной — в обустройстве буден — нет рук других, чтоб удержали бубен, и ног других, чтоб в логово вошли. Пока, пытаясь отвести беду, все обсуждают трудности дороги — шаман идет, хоть и сидит в остроге, в клиническом кукушкином аду.

Вероника Ермакова, "Фейсбук"


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