«Если на улицах будет миллион белорусов, чиновники сами скрутят таракана и выдадут его народу» 1 28.07.2020, 8:58

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Фото: tut.by

Люди обсуждают планы на вечер 9 августа.

В протестных чатах идет обсуждение планов на вечер 9 августа. Пару цитат оттуда приводит телеграм-канал "Баста!":

"Неделя в предвкушении - как в детстве перед Новым годом. Понятно, что тут не сразу праздник будет, нужно будет еще побороться за него. Но хочется уже побыстрее все разрулить, бахнуть шампанского и потом с понедельника заняться построением нормального будущего из этой груды советского металлолома"

"Сейчас на площадь выйдут многие из моего поколения, а это те, кому за 35. И нам терять нечего. Мы всю сознательную жизни видели лишь правление таракана. Нас это достало, сейчас у нас ещё есть время для нормальной жизни, мы не в праве его упустить".

"Важно использовать сейчас каждую минуту до выборов. Использовать грамотно. Не переубеждать противников - их даже не найти. Не уговаривать идти голосовать - итак люди придут. Нужно всем объяснять, как важно выйти на улицы вечером 9 августа во всех городах. И как еще более важно не уходить с них до победы. Миллион белорусов на улицах сразу вставит мозги тем чиновникам, которые еще сомневаются - они сами скрутят таракана и выдадут его народу".

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