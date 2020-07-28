Заводы и фабрики погрязли в долгах 3 28.07.2020, 11:29

Закредитованность белорусских предприятий приблизилась к отметке в 50 миллиардов рублей,

Задолженность по кредитам и займам промышленных предприятий Беларуси на 1 июня текущего года составила 48 млрд 472,6 млн рублей, пишут naviny.by.

По данным официальной статистики, это на 10,7% больше, чем на начало года, и на 1% меньше по сравнению с показателем на 1 мая.

Просроченная задолженность по кредитам и займам организаций (без учета микроорганизаций и малых вневедомственных организаций) на 1 июня составила 1 млрд 544,5 млн рублей.

По данным Белстата, за пять месяцев она снизилась на 23,9%, по сравнению с 1 мая — на 11,2%.

Внешняя просроченная кредиторская задолженность промышленных предприятий за январь-май выросла на 19,8% до 956,5 млн рублей, за апрель — на 6,7%. В целом внешняя кредиторская задолженность снизилась на 1% (до 5 млрд 320,8 млн). По сравнению с 1 мая выросла на 0,6%.

Просроченная кредиторская задолженность выросла на 9,1% с начала года и на 1 июня составила 3 млрд 655,9 млн рублей (за апрель рост составил 0,6%).

Кредиторская задолженность составила 21 млрд 402,4 млн рублей, или на 0,5% больше, чем на начало 2020 года, и на 1,9% больше по сравнению с показателем на 1 мая.

Внешняя просроченная дебиторская задолженность промышленных предприятий за пять месяцев текущего года выросла на 12,8% до 713 млн рублей (за апрель рост на 1,6%).

В целом внешняя дебиторская задолженность выросла на 18% до 6 млрд 251,5 млн рублей (за апрель снизилась на 0,01%).

Просроченная дебиторская задолженность увеличилась на 2,5% и на 1 июня текущего года составила 4 млрд 603,6 млн рублей, с 1 мая — снижение на 0,2%.

Дебиторская задолженность составила 22 млрд 404,3 млн рублей, или на 7,3% больше, чем на 1 января 2020 года, и на 0,7% больше по сравнению с показателем на 1 мая.

На 1 июня 2020 года просроченную кредиторскую задолженность имели 1.135 организаций промышленности, или 71,4% (на 1 июня 2019 года — 71,6%), просроченную дебиторскую задолженность — 1.388 организаций промышленности, или 87,5% (87,4%).